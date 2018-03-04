12:59 | Футбол — РФПЛ

Перформанс "Спартака" на дерби с "Локо" был запрещен в целях безопасности

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"Локомотив" принял решение запретить болельщикам "Спартака" пронести на стадион перфоманс по соображениям безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по работе с болельщиками железнодорожников. Ранее объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" сообщило о том, что президент "Локо" Илья Геркус лично запретил фанатам организовать перформанс, который был согласован с РФПЛ.

- Одна из причин: полотно не просматривается, болельщики могут пронести пиротехнику, как было в прошлый раз, - сообщили в столичном клубе. - Также на совещании было указано, что матч повышенной категории безопасности, поэтому трибуны должны просматриваться. Отметим, на прошлом матче в августе болельщикам "Локомотива" также запретили согласованный с РФПЛ перформанс на матче со "Спартаком". Принимающая сторона имеет на это право.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Игра первого круга завершилась победой железнодорожников - 4:3.

результаты опроса
23973 чел.
Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5006514

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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WonderBeat

merniloskut, бабы в Тушино запретили перфоманс Локомотива

13:51

merniloskut

Бабы, они во всём бабы!(((

13:06

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