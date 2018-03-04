Перформанс "Спартака" на дерби с "Локо" был запрещен в целях безопасности

"Локомотив" принял решение запретить болельщикам "Спартака" пронести на стадион перфоманс по соображениям безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по работе с болельщиками железнодорожников. Ранее объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" сообщило о том, что президент "Локо" Илья Геркус лично запретил фанатам организовать перформанс, который был согласован с РФПЛ.

- Одна из причин: полотно не просматривается, болельщики могут пронести пиротехнику, как было в прошлый раз, - сообщили в столичном клубе. - Также на совещании было указано, что матч повышенной категории безопасности, поэтому трибуны должны просматриваться. Отметим, на прошлом матче в августе болельщикам "Локомотива" также запретили согласованный с РФПЛ перформанс на матче со "Спартаком". Принимающая сторона имеет на это право.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Игра первого круга завершилась победой железнодорожников - 4:3.