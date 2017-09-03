Переход Роши в "Спартак" вызвал скандал в Бразилии

Клуб "Диадема" планирует подать в суд на "Гремиу" из-за продажи нападающего Педро Рошу в "Спартак", утверждает ESPN. Отмечается, что в 2014 году при переходе форварда из "Диадемы" в "Гремиу" в контракте сторон был прописан пункт, согласно которому 30 процентов от последующей продажи игрока отойдут команде из города Диадема. Свои деньги первый клуб в профессиональной карьере 22-летнего бразильца так и не получил.

Напомним, что "Спартак" объявил о приобретении Роши 31 августа. По данным бразильских СМИ, нападающий обошелся красно-белым в 12 миллионов евро, став вторым самым дорогим приобретением в истории столичной команды.

Что это за Роша? Особое мнение о трансфере "Спартака"