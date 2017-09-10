Педро Роша поздравил Москву с Днем города

Новичок "Спартака" Педро Роша в своем Инстаграме поздравил Москву с 870-летием. Отметим, что форвард дебютировал в составе красно-белых в субботу, 9 сентября, в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0).

- С днем рождения, Москва!, - написал Роша.

Напомним, что День города Москвы в 2017 году отмечается 9 и 10 сентября.

Ближайший матч "Спартак" проведет 13 сентября в Словении. Красно-белые в групповом турнире Лиги чемпионов сыграют с "Марибором". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.