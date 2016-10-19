Павел Нехайчик: "Раньше хет-трик удавалось сделать только в отборе Лиги чемпионов за БАТЭ"

Полузащитник "Оренбурга" Павел Нехайчик, оформивший хет-трик в матче со своей бывшей командой "Томью" (3:1), подчеркнул, что его экс-одноклубники нашли в себе силы поздравить хавбека. Он отметил, что раньше забивал три гола в одной игре только в составе БАТЭ.

– Три мяча вы забили своей бывшей команде. Неоднозначные чувства? - вопрос Нехайчику.

– Да, потому что отыграл в "Томи" почти два с половиной года. Поддерживаю отношения и с игроками, и с тренерами. Но как бы хорошо не было в том клубе – это прошлое. Теперь выступаю в "Оренбурге". Нужно отбрасывать все негативные эмоции и приносить пользу там, где ты сейчас.

– Вы сказали, что общаетесь с футболистами "Томи". Как они отреагировали на ваши голы?

– Да, после игры ребята подходили. По лицам было заметно, что они расстроены и подавлены. Тем не менее в такой непростой ситуации нашли в себе силы, чтобы поздравить соперника. Это дорогого стоит.

– Это первый хет-трик в вашей карьере?

– Был еще один в отборе Лиги чемпионов в матче с исландцами, когда я играл за белорусский БАТЭ. А в чемпионате России это первый хет-трик. (Любовь КОНЯЕВА)

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