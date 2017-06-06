Паршивлюк не в курсе об интересе со стороны "Ростова" и "Локомотива"

Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк не в курсе об интересе к его персоне со стороны "Ростова", "Динамо" и "Локомотива". Он отметил, что ждет новостей.

Минувший сезон 28-летний россиянин начинал в составе "Спартака-2", после чего перешел в качестве свободного агента в "Анжи". В премьер-лиге он провел 19 матчей, в Кубке России – одну игру, в ФНЛ – семь матчей.

– Появилась информация, что вами интересуются "Ростов", "Динамо" и "Локомотив". Можете подтвердить?

– Не в курсе. Сам жду новостей.

– По "Анжи" ясность есть?

– Не могу ничего сказать. (Сергей АСТАХОВ)