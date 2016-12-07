Овчинников хочет остаться в ЦСКА

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников не хочет покидать команду, несмотря на уход с поста наставника армейцев Леонида Слуцкого. 46-летний специалист работает в тренерском штабе красно-синих с декабря 2014 года. Вчера стало известно, что матч группового этапа Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" станет для Слуцкого последним в столичном клубе. "СЭ" сообщал, что Овчинников также может покинуть ЦСКА.

– Останется ли тренерский штаб, зависит от нового наставника, – цитирует ТАСС Овчинникова. – Лично я бы хотел остаться, почему бы и нет.