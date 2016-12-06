ЦСКА могут покинуть Онопко и Овчинников

Отставка Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА, которая произойдет после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" может повлечь за собой уход из армейского клуба и его помощников – Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Виктор Гончаренко, который в ближайшее время должен быть назначен новым рулевым красно-синих, судя по всему, сформирует новый штаб.

Виктор Онопко работает в ЦСКА с 11 сентября 2009 года – тогда он вошел в тренерский штаб Хуанде Рамоса. После ухода испанца экс-спартаковец остался в системе клуба.

Сергей Овчинников появился в команде 14 декабря 2014 года, став старшим тренером армейцев. (Вячеслав КОРОТКИН)