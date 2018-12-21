ОНК Москвы: "У Кокорина и Мамаева нет упаднических настроений в СИЗО"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал "СЭ" о состоянии полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого, которые заключены под стражу столичный СИЗО-2 "Бутырка".

Все четверо обвиняются по статьям 115-й часть 2 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений" и 213-й "Хулиганство" после нападений на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– В каком состоянии обвиняемые? – вопрос Мельникову.

– Упаднических настроений у них нет, хотя ребята не согласны с решением суда оставить их под стражей до февраля. Они по-прежнему содержатся в тех же камерах, с теми же сокамерниками. Все относительно нормально. На условия содержания жалоб нет. Единственное, футболисты просят чаще выводить их из камер. В спортзал ходят, как и ходили. С этим также нет проблем.

Мамаев нам сообщил, что письма из личной переписки, которые он отправлял супруге, оказались в общем доступе в интернете. Также у него в какой-то момент возникли проблемы с получением писем. В связи с этим мы попросили УФСИН России по городу Москвы провести проверку. Наши юристы в журнале у проверяющих оставили соответствующую запись, касающуюся соблюдения тайны личной переписки.

– На праздники сделают им какие-либо поблажки?

– Нет. Они будут содержаться так же, как и другие. Для всех подозреваемых и обвиняемых, скорее всего, изменят правила внутреннего распорядка и перенесут отбой на более позднее время – чтобы граждане могли посмотреть традиционное обращение Президента России и встретить Новый год. Конечно, никакого шумного застолья не будет. Люди в камерах организуют себе какой-то совместный с сокамерниками стол.

– С родными можно будет больше видеться?

– Следователи дают разрешение на свидания и телефонные звонки. Тут изменений нет.

– Передачи от близких футболисты получают?

– Да, конечно. Еще у них есть возможность заказать что-то в интернет-магазине или попросить родственников и адвокатами купить там же продукты для новогоднего стола. (Арман Мкртчян)