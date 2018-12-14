"Он готов чуть ли не заказать меня". Жена Глушакова рассказала о своем муже

Дарья Глушакова, жена полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, рассказал о том, что хочет добиться от бракоразводного процесса. В четверг в Никулинском суде Москвы прошло очередное заседание.

- Оставить детей со мной. Все по суду и только по суду и по закону. Это он подкупает, куда только не обращался, к кому только не обращался, и какие только деньги не предлагал, - приводит "5-й канал" слова Дарьи.

Также она объяснила, чего по ее мнению хочет Глушаков.

- Этот конфликт идет по разделу имущества и алиментам. Все. Ему важно, чтобы не было алиментов, соответственно, которые мне полагаются по суду. Он готов чуть ли не заказать меня, извините, - пояснила жена футболиста.

Дарья подтвердила, что муж поднимал на нее руку.

- Да, он меня избил четвертого августа. Побои были, в заявлении все написано. У нас был скандал, - сказала она.

В ответ на претензии мужа в супружеской неверности Глушакова вспомнила знаменитые расставания российских футболистов с женами:

- Какие еще у них есть мысли и решения по поводу неверности? Ещенко разводился - там тоже неверная жена. Тарасов разводился - Бузову обвинил в неверности, - продолжила Дарья.

По ее словам, неверным был сам Денис:

- Кто будет их (детей) воспитывать? Его подруга, которая живет с ним сейчас в доме? Пять лет назад я его ловила с ней.

Сейчас дети находятся с Дарьей, и Денис, по ее словам, может с ними увидеться, хотя она испытывает серьезные опасения насчет этого. От адвоката Глушаковой стало известно, что юристы Глушакова подготовили документы, которые нужно изучить. Из-за этого следующее заседание откладывается до января.