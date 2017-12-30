Олег Романцев: "В конце года "Спартак" вспомнил, как нужно играть по-чемпионски"

"Спартак" на своем канале в YouTube опубликовал поздравление болельщиков от бывшего главного тренера команды Олега Романцева с наступающим Новым годом. Прославленный специалист считает, что 2018 год красно-белые проведут хорошо.

- Мне кажется, этот год получился несколько спорным, - сказал Романцев. - Несколько обнадеживает концовка, в которой они снова вспомнили, что они чемпионы и как нужно играть по-чемпионски.

Я хочу поздравить, прежде всего, наших болельщиков, потому что они, как и в мое время, как и в любые времена, были главным стимулом, главным двигателем наших победных матчей. Если вы будете также поддерживать нашу команду в следующем году, думаю, все будет в порядке. Когда приходишь на стадион и видишь такие трибуны, то играть плохо просто невозможно. Конечно, футболистам стыдно играть плохо перед такой аудиторией.

Поздравляю всех тех, кто играет футбол. Но, конечно, прежде всего, тех, кто болеет за "Спартак". Желаю им продолжить так, как они провели концовку. Думаю, если футболисты будут чаще оглядываться на трибуны, они будут лучше играть.

Напомним, в 2017 году "Спартак" впервые с 2001 года выиграл золотые медали чемпионата России. Также команда Массимо Карреры завоевала Суперкубок России.

На международной арене красно-белые заняли третье место в группе E Лиги чемпионов и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с "Атлетиком" (15 февраля – дома, 22 февраля – на выезде).

Олег Романцев поздравил читателей "СЭ" с Новым годом