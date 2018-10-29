Олег Романцев: "О Кононове говорят, как о способном специалисте"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал информацию о том, что команду может возглавить Олег Кононов, ныне работающий с тульским "Арсеналом".

- По поводу его приглашения могу сказать, что это специалист, который продолжает осваивать профессию в непростых условиях российской премьер-лиги, - сказал Романцев. - И о нем говорят, как о способном специалисте. Кстати, Карреру приглашали в "Спартак", как тренера по работе с защитниками, который практически не имел представления о нашем футболе. Выходит, и впрямь иногда риск – благородное дело. (Александр Львов)

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