Олег Кононов: "Предстоит очень важная игра с "Анжи", и в ней необходимо побеждать"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после первого матча 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1) в интервью "СЭ" рассказал о диалоге с вице-президентом красно-белых Наилем Измайловым. Он отметил, что комане нужно побеждать в предстоящей игре 17-го тура РПЛ с "Анжи".
– Тогда первый такой: вы с Измайловым обсуждали планы на зимнюю паузу?
– Нет, только текущую ситуацию.
– И к чему пришли?
– К тому, что предстоит очень важная игра с "Анжи", и в ней необходимо побеждать, как бы нам сложно ни было.
– Как считаете, насколько вероятен именно такой итог выезда в Дагестан?
– Все зависит от нас самих. От настроя и состояния здоровья футболистов. (Вячеслав Короткин, Наталья Юрина)
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