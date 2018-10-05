19:27 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "Исход матча с "Уфой" будет зависеть от самоотдачи игроков "Арсенала"

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Главный тренер "Арсенала"  Олег Кононов перед матчем 10-го тура РПЛ против "Уфы" заявил, что рассчитывает на грамотную игру команды и в атаке, и в обороне.

- Хорошо, что мы набираем очки дома, но хотелось бы делать это и на выезде, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Болельщики нас поддерживают, на стадионе всегда прекрасная атмосфера. Мы должны своей игрой доказывать, что заслуживаем такого внимания. 

Хотелось бы, чтобы сегодня получилась хорошая и целостная игра и в атаке, и в отборе. Все будет зависеть от нашей самоотдачи, от того, как мы будем подходить к каждому эпизоду в этой игре. Холодная погода? Значит, нужно быстрее двигаться.

Арсенал Т - Уфа

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