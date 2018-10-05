Олег Кононов: "Исход матча с "Уфой" будет зависеть от самоотдачи игроков "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов перед матчем 10-го тура РПЛ против "Уфы" заявил, что рассчитывает на грамотную игру команды и в атаке, и в обороне.

- Хорошо, что мы набираем очки дома, но хотелось бы делать это и на выезде, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Болельщики нас поддерживают, на стадионе всегда прекрасная атмосфера. Мы должны своей игрой доказывать, что заслуживаем такого внимания.

Хотелось бы, чтобы сегодня получилась хорошая и целостная игра и в атаке, и в отборе. Все будет зависеть от нашей самоотдачи, от того, как мы будем подходить к каждому эпизоду в этой игре. Холодная погода? Значит, нужно быстрее двигаться.

Все о чемпионате России - здесь