10:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Иванов: "Надоели разговоры об участии "Терека" в договорных матчах"

0
0
0
2

Полузащитник "Терека" Олег Иванов подчеркнул, что ему надоели разговоры о том, что команда принимает участие в договорных матчах. Ранее клуб из Грозного обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой инициировать расследование встречи 12-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:1).

Напомним, матч в Екатеринбурге вызвал широкий общественный резонанс: коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет к перерыву был 1:1. Позже главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко подал в отставку.

- За пару лет мне уже все это поднадоело, - приводит ТАСС слова Иванова. - Ранее мы обращали внимание на все эти разговоры. А тут уже понимали, что ситуация может повториться. Если "Терек" выигрывает, значит, матч был какой-то не такой. Если проигрывает или играет вничью, значит, ничего не было. По такой логике можно что-то такое сказать и про матч с "Зенитом" (2:1. - Прим. "СЭ").

Опрос

Что вы думаете о матче "Урал" - "Терек"?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3762435

0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ivan Jackson

так не участвовайте в договорных матча и говорить ни кто не будет

10:24

merniloskut

Факт, что Зенит лёг специально дабы подставить Терек!)))

10:09

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ