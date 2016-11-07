Олег Иванов: "Надоели разговоры об участии "Терека" в договорных матчах"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов подчеркнул, что ему надоели разговоры о том, что команда принимает участие в договорных матчах. Ранее клуб из Грозного обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой инициировать расследование встречи 12-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:1).

Напомним, матч в Екатеринбурге вызвал широкий общественный резонанс: коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет к перерыву был 1:1. Позже главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко подал в отставку.

- За пару лет мне уже все это поднадоело, - приводит ТАСС слова Иванова. - Ранее мы обращали внимание на все эти разговоры. А тут уже понимали, что ситуация может повториться. Если "Терек" выигрывает, значит, матч был какой-то не такой. Если проигрывает или играет вничью, значит, ничего не было. По такой логике можно что-то такое сказать и про матч с "Зенитом" (2:1. - Прим. "СЭ").