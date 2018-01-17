10:17 | Футбол — РФПЛ

Новые фото формы ЦСКА на сезон-2018/19

Домашняя форма ЦСКА на сезон-2018/19. Фото fancart.ru Гостевая форма ЦСКА на сезон-2018/19. Фото fancart.ru Резервная форма ЦСКА на сезон-2018/19. Фото fancart.ru
Домашняя форма ЦСКА на сезон-2018/19. Фото fancart.ru
11

В сети появились новые фотографии формы ЦСКА на сезон-2018/19. Изготовлением экипировки для армейцев займется новый технический спонсор, поскольку контракт клуба с нынешним поставщиком завершается летом 2018 года.

Напомним, после 20 туров чемпионата России армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 10 баллов.

Первый официальный матч в 2018 году команда Виктора Гончаренко проведет 13 февраля в Белграде против "Црвены Звезды" в рамках 1/16 финала Лиги Европы (ответная встреча состоится в Москве 21 февраля).

Новая форма ЦСКА. Она будет выглядеть так?

11
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorx70

А почему внутри формы нет футболисты??Они в ЦСКА окончательно закончились?

16:00

wolfwolk

2 Radej с одной стороны, "de gustibus non est disputandum"/ С другой стороны, менять мировой бренд на нечто нужны веские причины. Впрочем, МЮ в Умбро периода Канчельскиса был весьма симпатичен)

15:13

dmitriynuh1884

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

15:04

баламошка

Белая красивая, красная - так себе, оранжевая - фуфло. Хотя, на поле всё будет выглядеть по-другому, наверно.

13:30

Хома Сапиенс

Отвратительно.

13:19

Radej

wolfwolk___________ Так то адидас уже давно полный отстой. Они может считают что стабильность показатель класса, но уже давно ничего не разрабатывают стоящего, ни на уровне сборных, ни на уровне клубов, 3 полоски и до свидания. По делу форма от умбро нормальная. Не ах, но получше чем адик.

13:10

Helicopter

Умбро вернулись.

12:06

wolfwolk

Дожили... Из Адидаса в непонятно что...

12:02

Smash.

Raiffeisen, ее райфазен пожизненно запатентовал для своей семьи

10:42

Русский Я

Наконец то умбро, ушли от этих придурков. Совсем другой вид.

10:37

igogohruhru

Что за дела? Где фартовая розовая форма?

10:31