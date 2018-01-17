Новые фото формы ЦСКА на сезон-2018/19

В сети появились новые фотографии формы ЦСКА на сезон-2018/19. Изготовлением экипировки для армейцев займется новый технический спонсор, поскольку контракт клуба с нынешним поставщиком завершается летом 2018 года.
Напомним, после 20 туров чемпионата России армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 10 баллов.
Первый официальный матч в 2018 году команда Виктора Гончаренко проведет 13 февраля в Белграде против "Црвены Звезды" в рамках 1/16 финала Лиги Европы (ответная встреча состоится в Москве 21 февраля).
igorx70
А почему внутри формы нет футболисты??Они в ЦСКА окончательно закончились?
16:00
wolfwolk
2 Radej с одной стороны, "de gustibus non est disputandum"/ С другой стороны, менять мировой бренд на нечто нужны веские причины. Впрочем, МЮ в Умбро периода Канчельскиса был весьма симпатичен)
15:13
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:04
баламошка
Белая красивая, красная - так себе, оранжевая - фуфло. Хотя, на поле всё будет выглядеть по-другому, наверно.
13:30
Хома Сапиенс
Отвратительно.
13:19
Radej
wolfwolk___________ Так то адидас уже давно полный отстой. Они может считают что стабильность показатель класса, но уже давно ничего не разрабатывают стоящего, ни на уровне сборных, ни на уровне клубов, 3 полоски и до свидания. По делу форма от умбро нормальная. Не ах, но получше чем адик.
13:10
Helicopter
Умбро вернулись.
12:06
wolfwolk
Дожили... Из Адидаса в непонятно что...
12:02
Smash.
Raiffeisen, ее райфазен пожизненно запатентовал для своей семьи
10:42
Русский Я
Наконец то умбро, ушли от этих придурков. Совсем другой вид.
10:37
igogohruhru
Что за дела? Где фартовая розовая форма?
10:31