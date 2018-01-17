Новые фото формы ЦСКА на сезон-2018/19

В сети появились новые фотографии формы ЦСКА на сезон-2018/19. Изготовлением экипировки для армейцев займется новый технический спонсор, поскольку контракт клуба с нынешним поставщиком завершается летом 2018 года.

Напомним, после 20 туров чемпионата России армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 10 баллов.

Первый официальный матч в 2018 году команда Виктора Гончаренко проведет 13 февраля в Белграде против "Црвены Звезды" в рамках 1/16 финала Лиги Европы (ответная встреча состоится в Москве 21 февраля).

Новая форма ЦСКА. Она будет выглядеть так?