Новая форма ЦСКА. Она будет выглядеть так?

В сети распространились эскизы комплектов формы на сезон-2018/19, которые для ЦСКА может изготовить новый технический спонсор. Соглашение с действующим поставщиком экипировки истекает летом 2018 года.
Напомним, после 20 туров чемпионата России армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 10 баллов.
Первый официальный матч в 2018 году команда Виктора Гончаренко проведет 13 февраля в Белграде против "Црвены Звезды" в рамках 1/16 финала Лиги Европы (ответная встреча состоится в Москве 21 февраля).
disss
Любая форма команды вписывается в одну букву Т и звучит как легендарная команда женского баскетбола из Риги!: ТТТ: Техника, Тактика, Темп! А не Трамвайно-Троллейбуссный Трест!
21:59 9 января
kafk
zae1976 Бахрома хороша на труселях ------------- думаю так они резинку обозначили)))
21:49 9 января
Farada
СЭ нет в футболе отставания на БАЛЛЫ.Или первый рабочий день?
21:48 9 января
zae1976
Бахрома хороша на труселях
21:29 9 января
pahom-17
почти как у человека паука...
20:53 9 января
asc0002
Черная уже неактуальна...))
20:49 9 января
zega
Уважения у подавляющего числа болельщиков в России к этой команде нет, и эта форма подойдет только на половые тряпки.
20:48 9 января
MacPhisto
А на трусах бахрома чтоли?
20:42 9 января
Serenky25
Главное! Это быт в красивой форме, а не хорошей!
20:32 9 января