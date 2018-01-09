20:24 9 января | Футбол — РФПЛ

Новая форма ЦСКА. Она будет выглядеть так?

Эскиз домашней формы ЦСКА на сезон-2018/19. Фото Facebook Эскиз гостевой формы ЦСКА на сезон-2018/19. Фото Facebook Эскиз резервной формы ЦСКА на сезон-2018/19. Фото Facebook
Эскиз домашней формы ЦСКА на сезон-2018/19. Фото Facebook
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В сети распространились эскизы комплектов формы на сезон-2018/19, которые для ЦСКА может изготовить новый технический спонсор. Соглашение с действующим поставщиком экипировки истекает летом 2018 года.

Напомним, после 20 туров чемпионата России армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 10 баллов.

Первый официальный матч в 2018 году команда Виктора Гончаренко проведет 13 февраля в Белграде против "Црвены Звезды" в рамках 1/16 финала Лиги Европы (ответная встреча состоится в Москве 21 февраля).

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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disss

Любая форма команды вписывается в одну букву Т и звучит как легендарная команда женского баскетбола из Риги!: ТТТ: Техника, Тактика, Темп! А не Трамвайно-Троллейбуссный Трест!

21:59 9 января

kafk

zae1976 Бахрома хороша на труселях ------------- думаю так они резинку обозначили)))

21:49 9 января

Farada

СЭ нет в футболе отставания на БАЛЛЫ.Или первый рабочий день?

21:48 9 января

zae1976

Бахрома хороша на труселях

21:29 9 января

pahom-17

почти как у человека паука...

20:53 9 января

asc0002

Черная уже неактуальна...))

20:49 9 января

zega

Уважения у подавляющего числа болельщиков в России к этой команде нет, и эта форма подойдет только на половые тряпки.

20:48 9 января

MacPhisto

А на трусах бахрома чтоли?

20:42 9 января

Serenky25

Главное! Это быт в красивой форме, а не хорошей!

20:32 9 января