Новая форма ЦСКА. Она будет выглядеть так?

В сети распространились эскизы комплектов формы на сезон-2018/19, которые для ЦСКА может изготовить новый технический спонсор. Соглашение с действующим поставщиком экипировки истекает летом 2018 года.

Напомним, после 20 туров чемпионата России армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 10 баллов.

Первый официальный матч в 2018 году команда Виктора Гончаренко проведет 13 февраля в Белграде против "Црвены Звезды" в рамках 1/16 финала Лиги Европы (ответная встреча состоится в Москве 21 февраля).