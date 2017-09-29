Николай Писарев: "Российские футболисты не конкурентоспособны и не востребованы в Европе"

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев рассказал, что российские футболисты в данный момент не востребованы в ведущих европейских чемпионатах. По его словам, футбол не может существовать отдельно от изменений в стране.

- Сейчас российские футболисты довольны своей жизнью здесь, но при всем при этом они еще и не востребованы в европейских чемпионатах, на мой взгляд, они не конкурентоспособны, - цитирует ТАСС Писарева. - Например, если в ходе летнего трансферного окна Федор Смолов реально имел шанс уехать в Германию, но не поехал, - я ему сочувствую. Александр Кокорин - это лучший игрок, которого я тренировал, у него есть скорость, а это очень важно в нынешнем футболе. Самая большая проблема в нашем футболе - у нас практически нет скоростных игроков; если Александр получит шанс показать себя в Европе, он должен за него цепляться.

Российские футболисты менялись вместе со страной. У нас уникальная страна, футбол не может существовать отдельно от изменений в стране. Советская сборная была очень сильной командой, российская сборная уступает ей, прежде всего, в качестве игроков. Мы потеряли свою идентичность, к примеру, сборные Южной Америки хорошо координированы и имеют хорошую технику; думаю, что в ближайшее время наша команда вряд ли сможет на равных соперничать с ведущими мировыми сборными.