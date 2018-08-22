Николай Левников: "Игроки и тренеры не должны комментировать судей"

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников поделился мнением о предложении главы департамента судейства и инспектирования союза Александра Егорова по поводу запрета на критику работы арбитров. Руководитель профильного подразделения организации считает, что "критика должна быть обоснованной".

- Мы не сможем запретить журналистам критиковать судей, а то, что руководители клубов, игроки и тренеры не должны комментировать решения арбитров, является общемировой практикой, - цитирует RT Левникова. - Это уже было закреплено законодательно. Мы члены семьи ФИФА и УЕФА – и должны идти в ногу со всеми футбольными законами.

Существует дисциплинарный кодекс РФС, там всё должно быть прописано. Есть определённые меры воздействия на футболистов и тренеров в данных случаях.