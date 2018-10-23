Никола Максимович: "Каррера - хороший тренер. Он многое уже доказал"

Бывший защитник "Спартака" Никола Максимович отметил, что Массимо Каррера добился значительных результатов с красно-белыми. В понедельник стало известно об отставке итальянца со своего поста.

- Считаю, что Массимо - хороший тренер, - приводят "Известия" слова Максимовича. - Он очень тщательно готовит команду к каждому матчу. Со "Спартаком" он уже добился значительных результатов. Думаю, этим итальянец уже многое доказал.

Напомним, Максимович выступал за "Спартак" на правах аренды. Во второй половине сезона-2017/18 он провел 9 матчей в составе команды.