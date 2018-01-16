Никита Чернов: "Доиграю сезон в "Урале", а летом вернусь в ЦСКА"

Защитник "Урала" Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, сообщил о том, что доиграет сезон в клубе из Екатеринбурга. По словам 22-летнего футболиста, у него была возможность присоединиться к армейцам зимой, но он решил остаться в аренде до конца срока.

– У меня действительно была возможность вернуться в ЦСКА уже сейчас. Взвесив все за и против, принял решение: лучше доиграть сезон в Екатеринбурге, – приводит Bobsoccer слова Чернова. – Здесь мне доверяют, есть возможность регулярно получать игровую практику, а это сейчас самое главное. Моя основная задача на остаток сезона: сыграть как можно больше матчей за "Урал", а в ЦСКА вернуться летом, уже состоявшимся футболистом.