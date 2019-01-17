Нету рассказал о разнице между российским и турецким футболом

Защитник "Зенита" Луиш Нету заявил, что болельщики в Турции поддерживают команды более эмоционально, чем в России. 30-летний португалец выступал за "Фенербахче" на правах аренды в сезоне-2017/18.

- Главное отличие от чемпионата России - эмоции болельщиков, - приводит слова Нету официальный сайт "Зенита". - Абсолютно каждый в Турции живет футболом, это вид спорта номер один. Если идешь в кафе, по улице, торговому центру или где-то еще, то видишь, что все говорят только о футболе. Весь Стамбул обсуждает "Фенербахче", "Галатасарай" или "Бешикташ", вся страна говорит о матчах, дерби, трансферных новостях.

Когда переезжаешь из России в Турцию, то первым и главным отличием, на которое обращаешь внимание, становится именно это. Да, "Зенит" - самый популярный футбольный клуб страны, но у вас есть хоккей, баскетбол, что-то еще. Даже в Петербурге часто я ходил куда-то, и меня никто не спрашивал о футболе. Честно, мне больше нравится Россия. Хотя и в Турции отличные матчи, красивые и переполненные стадионы, как и сейчас в нашей лиге.

В текущем сезоне Нету провел 19 матчей за "Зенит".

Все о чемпионате России - здесь