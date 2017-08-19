Не помешал бы "Локомотиву" Дзюба? Отвечает Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил игру полузащитника команды Джефферсона Фарфана, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что замечательно чувствует себя после победной игры.
– Как оцените игру Фарфана в центре нападения? И не помешал бы вам в команде Дзюба?
– На второй вопрос не могу ответить, я могу комментировать игрока, который находится у меня на тренировке, прошел медосбледование и подписал контракт с клубом. А Дзюба – игрок "Зенита" на сегодня.
А Фарфан – удивительный футболист. Представляю, как он играл в молодые годы. Он может выйти на любой позиции! Сегодня действовал очень-очень хорошо и полезно.
– Что с Бариновым? Он, кажется, получил травму.
– Надеюсь, все нормально. Сегодня вообще были тяжелые для игры условия, даже сидеть было сложно. Но темп вышел очень хорошим, получилось красочное зрелище, интересное для болельщиков.
– Как будете приходить в себя после такого матча?
– Я и так замечательно себя чувствую. Настроение прекрасное. После победы приходить в себя не нужно. Сейчас поужинаем с друзьями, а завтра уже готов к работе. Кстати, после этого матча два дня выходных дали команде. Премия!
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- Артем Дзюба
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Джефферсон Фарфан
- Дмитрий Баринов
Баск
Все, теперь Дзюбу Локомотиву не отдадут. Один из главных конкурентов. Скорее вернут какому-нибудь аутсайдеру. -)
20:53
traveller09
"...Сейчас поужинаем с друзьями, а завтра уже готов к работе."(с) Это Палыч. Карасавец.
20:36
dv2205
вот Семин - тренер а у спама кто?
20:32