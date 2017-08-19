Не помешал бы "Локомотиву" Дзюба? Отвечает Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил игру полузащитника команды Джефферсона Фарфана, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что замечательно чувствует себя после победной игры.

– Как оцените игру Фарфана в центре нападения? И не помешал бы вам в команде Дзюба?

– На второй вопрос не могу ответить, я могу комментировать игрока, который находится у меня на тренировке, прошел медосбледование и подписал контракт с клубом. А Дзюба – игрок "Зенита" на сегодня.

А Фарфан – удивительный футболист. Представляю, как он играл в молодые годы. Он может выйти на любой позиции! Сегодня действовал очень-очень хорошо и полезно.

– Что с Бариновым? Он, кажется, получил травму.

– Надеюсь, все нормально. Сегодня вообще были тяжелые для игры условия, даже сидеть было сложно. Но темп вышел очень хорошим, получилось красочное зрелище, интересное для болельщиков.

– Как будете приходить в себя после такого матча?

– Я и так замечательно себя чувствую. Настроение прекрасное. После победы приходить в себя не нужно. Сейчас поужинаем с друзьями, а завтра уже готов к работе. Кстати, после этого матча два дня выходных дали команде. Премия!

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"