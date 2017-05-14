Натхо - лучший пенальтист в истории ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо добился исторического достижения в матче 28-го тура премьер-лиги с тульским "Арсеналом" (3:0), сообщает официальный сайт армейцев. В этой встрече Натхо забил первый мяч с пенальти на 32-й минуте.
Таким образом, игрок довел число своих голов с пенальти в составе ЦСКА до 12 и стал лучшим пенальтистом в истории клуба. Он побил рекорд Дмитрия Хомухи, который реализовал 11 пенальти в составе армейцев.
Дополнительная информация
http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-akinfeev-ustanovil-lichnyy-rekord-po-sukhim-matcham-v-sezone/
shpasic
нужно на следующий тур дозаявить Хомуху и дать ему пробить пенальти, чтобы вернул себе рекорд. ну, а чем он хуже Лоськова?
13:19
Хряк
Из этих пеналей минимум 50% липовые)))
12:48