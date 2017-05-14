Натхо - лучший пенальтист в истории ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо добился исторического достижения в матче 28-го тура премьер-лиги с тульским "Арсеналом" (3:0), сообщает официальный сайт армейцев. В этой встрече Натхо забил первый мяч с пенальти на 32-й минуте.

Таким образом, игрок довел число своих голов с пенальти в составе ЦСКА до 12 и стал лучшим пенальтистом в истории клуба. Он побил рекорд Дмитрия Хомухи, который реализовал 11 пенальти в составе армейцев.