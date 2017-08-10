Наиль Измайлов: "Вот "Спартак" в этом году станет чемпионом, а "Зенит" вылетит в ФНЛ – и что тогда?"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов отметил, что не стоит делать акцент на одном крупном поражении красно-белых от "Зенита" (1:5) в чемпионате России. По его словам, в прошлом сезоне "Крылья Советов" (0:4) тоже разгромили "Спартак", но в итоге вылетели в ФНЛ.

​– Подвигнет ли разгром от "Зенита" серьезно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от "Зенита"? Ну, в прошлом году мы проиграли "Крыльям Советов" со счетом 0:4, и где сейчас "Крылья"? Они в ФНЛ, – цитирует Измайлова "Р-Спорт". – И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а "Крылья" вылетели в ФНЛ. Вот мы в этом году станем чемпионами, а "Зенит" вылетит в ФНЛ – и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и все.