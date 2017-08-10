Наиль Измайлов: "Вот "Спартак" в этом году станет чемпионом, а "Зенит" вылетит в ФНЛ – и что тогда?"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов отметил, что не стоит делать акцент на одном крупном поражении красно-белых от "Зенита" (1:5) в чемпионате России. По его словам, в прошлом сезоне "Крылья Советов" (0:4) тоже разгромили "Спартак", но в итоге вылетели в ФНЛ.
– Подвигнет ли разгром от "Зенита" серьезно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от "Зенита"? Ну, в прошлом году мы проиграли "Крыльям Советов" со счетом 0:4, и где сейчас "Крылья"? Они в ФНЛ, – цитирует Измайлова "Р-Спорт". – И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а "Крылья" вылетели в ФНЛ. Вот мы в этом году станем чемпионами, а "Зенит" вылетит в ФНЛ – и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и все.
баламошка
Немытый народец, пошёл вон с этой ветки!) Не мешайте мне впитывать космическую мудрость Платинума!
22:21
Химик Воскресенск
Неумытые провинциалы опять повылазили, гавкают на Великий и Могучий...ОУКБ
22:20
баламошка
Millwall82 Юнайтед, так мухи на что летят? Правильно, не на мед))))/////////////На Кокорина они летят.
22:19
Millwall82
Юнайтед, так мухи на что летят? Правильно, не на мед))))
22:17
Millwall82
что он там курит? Хотя прав был Дзюба про сектантов. Спартак головного мозга(с)
22:05
Ю.Ю.
visp1961 __________ Зато Спартаку никуда ползти не пришлось. Как тока создали команду Постановлением Президиума Верховного Совета при ЦИК СССР, так сразу и понеслись.
21:55
Bibigon2000
ну тогда тебя с канатчиковой дачи отпустят сразу))))
21:52
aleksart-spb
в полку сектантов прибыло рабинер ,зыркин, измайлов мдя! влажные мечты!
21:42
баламошка
Tribunal Z//////////// Спартак - двадцатидвухкратный чемпион страны. Повторяй это почаще. А ты всего лишь немытое никто, временно разбухшее от газа, королева пердива и внучка барона Мюнхгаузена.
21:40
visp1961
kauperwood37, сынок, Зенит к своему первому титулу полз 59 ЛЕТ и ЕЩЁ 23 ГОДА на корячках до второго титула из пяти за 92 ГОДА!!!
21:39
Tribunal Z
Вроде на хохла не похож, это у тех фантазии такие бывают. Это ведь не просто поражение Наиль Бюль Бюль Бюлевич, это Зенит показал место Спартака в современном футболе, особенно после напыщенного хвастовства. Теперь будут знать прежде чем рот открывать и ведь по сути год был такой, много матчей Спартак на фарте выиграл, залетало там где не должно было, да и Зенит с ЦСКА много очков из-за внутренней чехарды потеряли, вот и стали чемпионами, а по сути не чемпионская команда Спартак, как и игра Спартака тоже
21:36
kauperwood37
хаха хрюканы, 16 лет теперь снова хрюкать будете?
21:35
visp1961
Так для Зенита ПЕРДИВ дом родной, они и во Вторую Лигу напрямую вылетали, НИКТО и не удивится!!!
21:33
баламошка
Да ничего. Всё так и будет. Ну повесятся Ретуза и 50 его аккаунтов - и ничего страшного.
21:29
kauperwood37
размечталась морская свинка
21:29