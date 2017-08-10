21:24 | Футбол — РФПЛ

Наиль Измайлов: "Вот "Спартак" в этом году станет чемпионом, а "Зенит" вылетит в ФНЛ – и что тогда?"

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Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов отметил, что не стоит делать акцент на одном крупном поражении красно-белых от "Зенита" (1:5) в чемпионате России. По его словам, в прошлом сезоне "Крылья Советов" (0:4) тоже разгромили "Спартак", но в итоге вылетели в ФНЛ.

– Подвигнет ли разгром от "Зенита" серьезно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от "Зенита"? Ну, в прошлом году мы проиграли "Крыльям Советов" со счетом 0:4, и где сейчас "Крылья"? Они в ФНЛ, – цитирует Измайлова "Р-Спорт". – И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а "Крылья" вылетели в ФНЛ. Вот мы в этом году станем чемпионами, а "Зенит" вылетит в ФНЛ – и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и все.

 

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https://rsport.ria.ru/football/20170810/1124083677.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (15)
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баламошка

Немытый народец, пошёл вон с этой ветки!) Не мешайте мне впитывать космическую мудрость Платинума!

22:21

Химик Воскресенск

Неумытые провинциалы опять повылазили, гавкают на Великий и Могучий...ОУКБ

22:20

баламошка

Millwall82 Юнайтед, так мухи на что летят? Правильно, не на мед))))/////////////На Кокорина они летят.

22:19

Millwall82

Юнайтед, так мухи на что летят? Правильно, не на мед))))

22:17

Millwall82

что он там курит? Хотя прав был Дзюба про сектантов. Спартак головного мозга(с)

22:05

Ю.Ю.

visp1961 __________ Зато Спартаку никуда ползти не пришлось. Как тока создали команду Постановлением Президиума Верховного Совета при ЦИК СССР, так сразу и понеслись.

21:55

Bibigon2000

ну тогда тебя с канатчиковой дачи отпустят сразу))))

21:52

aleksart-spb

в полку сектантов прибыло рабинер ,зыркин, измайлов мдя! влажные мечты!

21:42

баламошка

Tribunal Z//////////// Спартак - двадцатидвухкратный чемпион страны. Повторяй это почаще. А ты всего лишь немытое никто, временно разбухшее от газа, королева пердива и внучка барона Мюнхгаузена.

21:40

visp1961

kauperwood37, сынок, Зенит к своему первому титулу полз 59 ЛЕТ и ЕЩЁ 23 ГОДА на корячках до второго титула из пяти за 92 ГОДА!!!

21:39

Tribunal Z

Вроде на хохла не похож, это у тех фантазии такие бывают. Это ведь не просто поражение Наиль Бюль Бюль Бюлевич, это Зенит показал место Спартака в современном футболе, особенно после напыщенного хвастовства. Теперь будут знать прежде чем рот открывать и ведь по сути год был такой, много матчей Спартак на фарте выиграл, залетало там где не должно было, да и Зенит с ЦСКА много очков из-за внутренней чехарды потеряли, вот и стали чемпионами, а по сути не чемпионская команда Спартак, как и игра Спартака тоже

21:36

kauperwood37

хаха хрюканы, 16 лет теперь снова хрюкать будете?

21:35

visp1961

Так для Зенита ПЕРДИВ дом родной, они и во Вторую Лигу напрямую вылетали, НИКТО и не удивится!!!

21:33

баламошка

Да ничего. Всё так и будет. Ну повесятся Ретуза и 50 его аккаунтов - и ничего страшного.

21:29

kauperwood37

размечталась морская свинка

21:29