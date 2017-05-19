На "Томь" наложен еще один запрет на регистрацию новичков

Палата по разрешению споров РФС наложила запрет на "Томь" на регистрацию новичков, сообщает официальный сайт союза. Клуб должен выплатить задолженность перед форвардом Павлом Голышевым. В январе на томичей уже был наложен запрет регистрировать новых футболистов из-за долгов перед девятью футболистами, а 31 марта - новый запрет из-за долгов перед тренером Виктором Себелевым.

Кроме того, "Томь" оштрафована из-за непогашеных долгов перед Александром Жировым, Сергеем Самодиным, Артемом Ярмолицким, Виталием Дьяковым и Петром Теном.

После 29 туров "Томь" занимает предпоследнее место в турнирной таблице и досрочно оформила вылет в ФНЛ.