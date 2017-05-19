 На "Томь" наложен еще один запрет на регистрацию новичков. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На "Томь" наложен еще один запрет на регистрацию новичков

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Палата по разрешению споров РФС наложила запрет на "Томь" на регистрацию новичков, сообщает официальный сайт союза. Клуб должен выплатить задолженность перед форвардом Павлом Голышевым. В январе на томичей уже был наложен запрет регистрировать новых футболистов из-за долгов перед девятью футболистами, а 31 марта - новый запрет из-за долгов перед тренером Виктором Себелевым.

Кроме того, "Томь" оштрафована из-за непогашеных долгов перед Александром Жировым, Сергеем Самодиным, Артемом Ярмолицким, Виталием Дьяковым и Петром Теном.

После 29 туров "Томь" занимает предпоследнее место в турнирной таблице и досрочно оформила вылет в ФНЛ.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86502.html

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