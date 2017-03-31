15:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС запретил "Томи" регистрировать новых футболистов

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Палата по разрешению споров РФС вынесла решение запретить "Томи" регистрировать новых футболистов из-за задолженностей по зарплате перед тренером Виктором Себелевым, сообщает официальный сайт союза. На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 20 матчах.

Организация обязала "Томь" выплатить Себелеву задолженность по трудовому договору в полном объеме, выплатить тренеру задолженность по заработной плате, задолженность по премиальным, а также проценты за задержку выплаты заработной платы и премиальных. РФС применяет к "Томи" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед Себелевым.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86192.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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zux28

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16:15

EVIL915

А что, есть желающие в Томи поиграть? Им своих бы сохранить...

15:25

баламошка

Старые песни о главном.

15:14

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