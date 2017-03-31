РФС запретил "Томи" регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС вынесла решение запретить "Томи" регистрировать новых футболистов из-за задолженностей по зарплате перед тренером Виктором Себелевым, сообщает официальный сайт союза. На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 20 матчах.
Организация обязала "Томь" выплатить Себелеву задолженность по трудовому договору в полном объеме, выплатить тренеру задолженность по заработной плате, задолженность по премиальным, а также проценты за задержку выплаты заработной платы и премиальных. РФС применяет к "Томи" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед Себелевым.
zux28
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16:15
EVIL915
А что, есть желающие в Томи поиграть? Им своих бы сохранить...
15:25
баламошка
Старые песни о главном.
15:14