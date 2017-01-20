РФС запретил "Томи" регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) наложил на "Томь" запрет на регистрацию новых игроков, информирует пресс-служба организации. Также на заседании палаты по разрешению споров было принято решение об удовлетворении требований Сергея Кузнецова, Максима Тишкина, Артема Ярмолицкого, Аслана Дудиева, Александра Жирова, Сергея Самодина, Виталия Дьякова, Антона Коченкова и Петра Тена в выплате клубом задолженностей по заработной плате.

Сообщалось, что томичи испытывают финансовые проблемы. Игроки и персонал клуба не получали зарплату с лета 2016 года. За долги по налогам было арестовано одно из административных зданий клуба. На данный момент проводится оценка имущества.

Ранее появилась информация, что из-за сложной финансовой ситуации "Томь" может доиграть сезон дублирующим составом. После 17 туров чемпионата России томский клуб замыкает турнирную таблицу премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.

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