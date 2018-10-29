Молло и Канунников - в составе "Крыльев" на матч с "Зенитом"

"Крылья Советов" объявил состав на матч 12-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут встречу начнут вратарь Сергей Рыжиков и хавбек Йоан Молло.

Состав "Крыльев": Рыжиков, Башкиров, Корниленко, Зотов, Рохель, Антон, Ткачук, Чичерин, Молло, Бурлак, Канунников.

Запасные: Конюхов, Тигиев, Самарджич, Надсон, Соболев, Чочиев, Шейдаев, Тихонов, Мияйлович, Вучичевич, Ланин, Яковлев.

"Крылья Советов": 1 Рыжиков, 4 Башкиров, 8 Корниленко, 15 Зотов, 18 Рохель, 28 Антон, 31 Ткачук, 44 Чичерин, 89 Молло, 90 Бурлак, 99 Канунников. – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 29 октября 2018 г.

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