16:55 | Футбол — РПЛ

Молло и Канунников - в составе "Крыльев" на матч с "Зенитом"

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"Крылья Советов" объявил состав на матч 12-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут встречу начнут вратарь Сергей Рыжиков и хавбек Йоан Молло.

Состав "Крыльев": Рыжиков, Башкиров, Корниленко, Зотов, Рохель, Антон, Ткачук, Чичерин, Молло, Бурлак, Канунников.

Запасные: Конюхов, Тигиев, Самарджич, Надсон, Соболев, Чочиев, Шейдаев, Тихонов, Мияйлович, Вучичевич, Ланин, Яковлев.

Крылья Советов - Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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