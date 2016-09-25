Мирча Луческу: "Очень расстроен, что "Зенит" отдал игру"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поздравил "Анжи" (2:2) с заработанным очком в матче 8-го тура чемпионата России. По его словам, поле в Махачкале повлияло на качество игры.

- Поздравляю хозяев с приобретенным очком, - приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Луческу. - Очень расстроен - вести со счетом 2:0 на 18-й минуте и отдать такую игру… Если делать те ошибки, которые мы допустили, как в обороне, так и в атаке, то очень сложно. Нужно отметить хозяев, которые верили в себя при счете 0:2, пытались играть и получили одно очко. Сложно также играть на таком поле - это против зрелищности футбола.

- Что помешало сохранить результат?

- В первую очередь, это поле. Не думаю, что это поле - уровня чемпионата России. Хозяева использовали много симуляций, задержки времени, но судья на это не реагировал и никак не наказывал игроков "Анжи". Надо посмотреть момент, когда дали пенальти.

- Врба сказал, что серьезно поговорил с игроками в перерыве. Что вы делали в раздевалке?

- О чем можно говорить? Мы в конце игры имели уйму моментов, чтобы забить. Они же забили с пенальти и после рикошета.

- Какой момент стал ключевым? Когда произошел перелом?

- Один из наших игроков перекинул мяч, не будем называть его имя, ошибся в передаче и потерял его. Момент Шатова, когда он вышел один на один и начал перекидывать голкипера вместо того, чтобы бить по воротам. А как можно перекинуть вратаря ростом 197 сантиметров?