Миодраг Божович: "Затянул с заменами в игре с "Рубином"? Когда тренера хотят критиковать - тогда задают ему вопросы про замены"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 17-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) отметил, что игра получилась тяжелой. Специалист подчеркнул, что обе команды не наиграли на победу.

– Матч получился тяжелым, как мы и ожидали, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Божович. – "Рубин" – не подарок, эта команда только строится в этом сезоне. В целом, думаю, никто не заслужил сегодня победы, была ничейная игра. У них был хороший момент в первом тайме, но и у нас были подходы, поэтому обе команды заслужили по одному очку. Нормальный ли это результат? Нормальным результатом была бы победа, но по игре – справедливая ничья.

Затянули с заменами? Когда тренера хотят критиковать – тогда спрашивают о заменах. Могли сделать их раньше, могли и попозже. В целом, замены выполнялись исходя из кондиций футболистов.

Трансляция матча "Арсенал" – "Рубин"