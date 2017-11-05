Миодраг Божович: "Матч против "СКА-Хабаровск" очень важен для нас, хотим сделать что-то большее в этом году"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" подчеркнул, что перелет в Хабаровск особо не сказался на подготовке команды. Он также добавил, что туляки в этом сезоне хотят сделать что-то большее.

– Готовились в обычном режиме. Это важная игра для обеих команд, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Божович. – Знаем, что "СКА-Хабаровск" проиграл только "Зениту" в своих стенах, очень неуступчиво здесь играет. Для нас матч очень важен, мы хотим сделать что-то большее в этом году. Будет интересная игра.

Не знаю, почему все говорят о перелете в Хабаровск. Я здесь уже четвертый раз. Да, перелет длинный, выезд непростой. Думаю, что все будет нормально.

Встречал ли Георгий Габулов брата Владимира в аэропорту? Нет, может быть, они на поле встретятся.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Арсенал"