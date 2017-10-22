Миодраг Божович: "Когда судья показывает на "точку" - это пенальти"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 14-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:2) отметил, что команде не хватило концентрации в начале каждого из таймов. Черногорский специалист не стал обсуждать действия арбитра в моменте с назначением пенальти в ворота его команды.

- Думаю, концентрации не хватило, - заявил Божович на флеш-интервью.- Начали плохо и первый тайм, и второй. Потом вернулись, но не смогли довести дело до конца.

Пенальти? Трудно мне сказать. Хочу поблагодарить своих игроков за отдачу. Был или нет пенальти... Когда судья показывает на "точку" - это пенальти.

Трансляция матча "Анжи" - "Арсенал"