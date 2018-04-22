Миодраг Божович: "Дзюбе не нужно ничего никому доказывать"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович отметил, что ему не пришлось дополнительно настраивать нападающего Артема Дзюбу на игру 27-го тура премьер-лиги с "Зенитом". Отметим, что в первом круге туляки выиграли в гостях со счетом 1:0.

– Не думаю, что игра будет такой же, как тогда. Так обороняться, как в Петербурге, не будем. Но хотелось бы выиграть еще раз, – заявил в эфире канала "Наш футбол" Божович. – Дзюба выйдет в стартовом составе. Никакого особого разговора не было с ним. У него мотивация со всеми командами – не только с "Зенитом". Думаю, ему не нужно ничего никому наказывать. Это один из лучших нападающих в России. Пресса поднимает какой-то шум по поводу его качеств. Он уже доказывал, что хороший игрок.

Настраиваемся на победу. Постараемся порадовать болельщиков. Но в футболе всегда нужна удача.