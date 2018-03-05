20:08 5 марта | Футбол — РФПЛ

Михаил Вартапетов: "Зе Луиш, Боккетти и Таски могут вернуться на поле уже в марте"

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Врач "Спартака" Михаил Вартапетов допустил, что травмированные форвард Зе Луиш и защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски смогут выйти на поле в марте. Сейчас все три футболиста, по словам главы медицинской службы, проходят восстановление.

– У Зе Луиша повреждение мышц живота, – сказал Вартапетов. – Но травма не такая серьезная, как в прошлый раз. Через 2-3 дня поймем, когда он сможет работать без ограничений. У Боккетти в свою очередь повреждение мышц задней поверхности бедра, он получил его на тренировке за два дня до игры. Он выбыл примерно на две недели. Что касается Таски, то он работает в тренажерном зале по индивидуальной программе и проходит курс реабилитации. У него сохраняются болевые ощущения, но есть и улучшения. По срокам пока говорить преждевременно. Но есть надежда, что все троя появятся на поле в марте. Очень на это надеемся.

– Есть ли какие-то травмы, полученные в матче с "Локо"?

– Серьезных, слава богу, нет. Есть ушибы и ссадины. У Селихова, например, ушиб бедра, но он будет работать в общей группе. (Андрей СИЗЯКИН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

И зачем они нужны? Уже профукали всё что можно)

20:45 5 марта

shpasic

уже март.

20:38 5 марта

CoM/~/oster

Зе - хронически больной. Пора продавать на туманный альбион

20:20 5 марта

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