Михаил Вартапетов: "Зе Луиш, Боккетти и Таски могут вернуться на поле уже в марте"

Врач "Спартака" Михаил Вартапетов допустил, что травмированные форвард Зе Луиш и защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски смогут выйти на поле в марте. Сейчас все три футболиста, по словам главы медицинской службы, проходят восстановление.

– У Зе Луиша повреждение мышц живота, – сказал Вартапетов. – Но травма не такая серьезная, как в прошлый раз. Через 2-3 дня поймем, когда он сможет работать без ограничений. У Боккетти в свою очередь повреждение мышц задней поверхности бедра, он получил его на тренировке за два дня до игры. Он выбыл примерно на две недели. Что касается Таски, то он работает в тренажерном зале по индивидуальной программе и проходит курс реабилитации. У него сохраняются болевые ощущения, но есть и улучшения. По срокам пока говорить преждевременно. Но есть надежда, что все троя появятся на поле в марте. Очень на это надеемся.

– Есть ли какие-то травмы, полученные в матче с "Локо"?

– Серьезных, слава богу, нет. Есть ушибы и ссадины. У Селихова, например, ушиб бедра, но он будет работать в общей группе. (Андрей СИЗЯКИН)