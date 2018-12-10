Михаил Боярский: "Краснодар" обойдет "Зенит", причем быстро"

Народный артист РСФСР, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал команду после поражения от "Рубина" в 17-м туре РПЛ (1:2). Петербуржцы ушли на зимний перерыв на первом месте, на одно очко опережая "Краснодар".

– Ничего не смогли сделать, ничего не помогло, – цитирует Bobsoccer Боярского. – Наша команда стала беззубой. Это печально.

– Но ведь игроки старались! В самоотдаче "Зенит" не упрекнешь.

– А смысл старания, если нет результата? Это еще большая глупость – стараться, ничего при этом не производя. И стараются в чем?

– В том, чтобы создавать моменты, оказывать давление, забивать голы.

– Это ваша точка зрения, я так не думаю. Руки опускаются после таких игр.

– Тем не менее, надо болеть и верить.

– Посмотрим на второй круг. Я думаю, что "Краснодар" сначала догонит "Зенит", а потом выйдет вперед. У них более приспособленная к жизни команда, что ли. "Зенит" же какой-то вялый. При всем, что это одна из лучших команд России, за которую болеет половина страны. Но, думаю, "Краснодар" их обойдет, причем довольно быстро.

– А в чем причина? Схема, игроки, комплектование?

– Знаете, есть такое выражение: сила есть, ума не надо. "Зенит" не очень умная команда, и сил у нее нету. Силы кончились к концу года, видно, что с трудом играют. И называть игру умной тоже невозможно.