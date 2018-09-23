Матч "Зенита" и "Локомотива" стал самым результативным за последние три года

"Зенит" победил "Локомотив" в домашнем матче 8-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 5:3. Команды забили на двоих восемь мячей и выдали самую результативную игру турнира за последние три года.

В последний раз во встрече РПЛ забивалось больше восьми мячей в сезоне-2015/16. 20 сентября 2015 года "Мордовия" дома уступила ЦСКА со счетом 4:6.

Блестящий "Зенит", живучий "Локомотив". Безумный матч в Петербурге!