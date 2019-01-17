"Матч со "Спартаком" нельзя назвать просто товарищеским". Нету - о турнире в Катаре

Защитник "Зенита" Луиш Нету заявил, что ему нравится идея проведения Фонбет Кубка "Матч Премьер". Турнир, в котором примут участие петербургский клуб, "Спартак", "Ростов" и "Локомотив", пройдет в Катаре с 21 по 29 января.

- Обычно в Катаре достаточно сложно отыскать сильных соперников, поэтому на предыдущих сборах мы встречались с более-менее классными командами только в последних матчах, - приводит слова Нету официальный сайт "Зенита". - Прекрасно помню игру, в которой мы здесь забили 18 мячей. Такие матчи чуть-чуть расслабляют и лишают концентрации. А этот турнир – против наших прямых конкурентов по РПЛ, с точки зрения эмоций и командного духа он поможет набрать должную форму перед возобновлением сезона. Так что мне нравится идея.

Каждый соперник силен, все начали работать на сборах более-менее в одно время. Конечно, никогда нельзя назвать матч со "Спартаком" просто товарищеским, так что если вы попросите меня назвать самую особенную для нас игру, то я выберу эту.

В текущем сезоне Нету провел 19 матчей за "Зенит".

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