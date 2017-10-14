"Динамо" - "СКА-Хабаровск": будет ли антирекорд посещаемости? Фото, видео

В субботу в матче 13-го тура чемпионат России "Динамо" принимает "СКА-Хабаровск". Перед стартовым свистком на "Арене Химки", которая вмещает 18 636, на трибунах было очень много свободных мест.
Средняя посещаемость домашних игр (6 матчей) "Динамо" - 9 589 зрителя. Если не учитывать встречи с топ-командами: "Спартаком" (17 133), "Зенитом" (11 518) и ЦСКА (10 427), то на матчи с "Уралом" (6 853), "Амкаром" (5 423) и "Уфой" (6 179) в среднем приходило 6 152 зрителя.
10 минут до начала матча. Явка минимальная. Антирекорд посещаемости? #Динамо pic.twitter.com/BMjF8c2HGu– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 14 октября 2017 г.
"Динамо" - "СКА-Хабаровск"– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 14 октября 2017 г.
Будет ли антирекорд посещаемости? pic.twitter.com/PUHYM15jpC
Отметим, что эта встреча стала первой для Дмитрия Хохлова на посту главного тренера "Динамо". Во время объявления составов фанаты бело-голубых поприветствовали нового наставника команды.
Немногочисленные болельщики Динамо поприветствовали нового главного тренера команды #динамо pic.twitter.com/pKQ6TlDiFW– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 14 октября 2017 г.
"Зенит" обходит "Спартак". Главные (пока) цифры сезона