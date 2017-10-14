14:15 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" - "СКА-Хабаровск": будет ли антирекорд посещаемости? Фото, видео


В субботу в матче 13-го тура чемпионат России "Динамо" принимает "СКА-Хабаровск". Перед стартовым свистком на "Арене Химки", которая вмещает 18 636, на трибунах было очень много свободных мест.

Средняя посещаемость домашних игр (6 матчей) "Динамо" - 9 589 зрителя. Если не учитывать встречи с топ-командами: "Спартаком" (17 133), "Зенитом" (11 518) и ЦСКА (10 427), то на матчи с "Уралом" (6 853), "Амкаром" (5 423) и "Уфой" (6 179) в среднем приходило 6 152 зрителя. 

Отметим, что эта встреча стала первой для Дмитрия Хохлова на посту главного тренера "Динамо". Во время объявления составов фанаты бело-голубых поприветствовали нового наставника команды. 

"Зенит" обходит "Спартак". Главные (пока) цифры сезона 

Динамо М - СКА-Хабаровск

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий