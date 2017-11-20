Массимо Каррера: "Я дал распоряжение руководству продолжать общение с Таски по новому контракту"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" подчеркнул, что дал распоряжение продолжить переговоры с защитником Сердаром Таски о подписании нового контракта. По словам специалиста, этот игрок много значит для команды.

Напомним, что Таски выступает за красно-белых с 2013 года. Действующее соглашение 30-летнего немца рассчитано до конца текущего сезона.

– Вы пришли на пресс-конференцию с Таски. Он все еще не продлил контракт, который заканчивается в конце этого сезона. Вы бы хотели, чтобы этот игрок остался в "Спартаке"? – вопрос Каррере.

– Мы уже долго обсуждаем эту тему. Я дал распоряжение руководству продолжать общение с этим игроком, потому что он много значит для нашей команды. И я рад, что в "Спартаке" есть такой футболист, который до конца остается профессионалом. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Сердар Таски: "Хочу остаться в "Спартаке"//

СМИ: Таски не принял предложение "Спартака" о продлении контракта