Массимо Каррера: "Я дал распоряжение руководству продолжать общение с Таски по новому контракту"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" подчеркнул, что дал распоряжение продолжить переговоры с защитником Сердаром Таски о подписании нового контракта. По словам специалиста, этот игрок много значит для команды.
Напомним, что Таски выступает за красно-белых с 2013 года. Действующее соглашение 30-летнего немца рассчитано до конца текущего сезона.
– Вы пришли на пресс-конференцию с Таски. Он все еще не продлил контракт, который заканчивается в конце этого сезона. Вы бы хотели, чтобы этот игрок остался в "Спартаке"? – вопрос Каррере.
– Мы уже долго обсуждаем эту тему. Я дал распоряжение руководству продолжать общение с этим игроком, потому что он много значит для нашей команды. И я рад, что в "Спартаке" есть такой футболист, который до конца остается профессионалом. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч "Спартак" – "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Сердар Таски: "Хочу остаться в "Спартаке"//
СМИ: Таски не принял предложение "Спартака" о продлении контракта
Random_90
Garik new Федун не входит в руководство клубом. Родионову и Гераскину это распоряжение.
14:50
vanek00
Garik new------------- Всё верно. Каррера отвечает за селекцию и следовательно отдаёт указания на работу с тем или иным футболистом. Дальше уже работа селекционого отдела и ГенДира
14:40
Garik new
Ого! "Дал распоряжение руководству..." И Федун будет у него на посылках!
14:29