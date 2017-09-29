Массимо Каррера: "Вдесятером "Спартак" на поле не выйдет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил уверенность в том, что команда успела восстановиться к матчу 12-го тура чемпионата России с "Уралом". Специалист подчеркнул, что игроки трезво оценивают непростую ситуацию, в которой оказались в чемпионате, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Позади очень сложный физически и эмоциональный матч с "Ливерпулем". А на "Урал" сил хватит?

– Да, была сложная игра против выдающейся команды. Мы много бегали, отдавались на поле, но прошло четыре дня. И, думаю, ребята восстановились. К матчу с "Уралом" мы должны подойти с той же злостью и мотивацией, с которой подходили к "Ливерпулю". Сложно остаться с тем же высоким уровнем концентрации. В таких матчах как с "Ливерпулем" тренеру даже не нужно дополнительно мотивировать футболистов, они сами все понимают. Против "Урала" мы должны выйти на поле с осознаем, что предстоит очень тяжелый матч. Естественно, постараемся играть на победу.

– А вы не говорили игрокам, что больше терять очки нельзя?

– Они сами оценивают ситуацию трезво. Мы понимаем, что совершили ошибки в некоторых матчах. Знаем, что где-то недоработали, что можем и должны работать лучше. Поэтому не нужно, чтобы кто-то нам напоминал про эти вещи.

– Против "Анжи" "Спартак" пропустил атаку "5 в 1". Против "Ливерпуля" – "4 в 2". Что же будет в следующем матче?

– Вот видите, мы уже улучшили эту ситуацию (смеется). На тренировках у нас никогда такого не случается. Я пообщался на эту тему с игроками, мы внесли изменения.

– Пашалич выбыл, в центре поля остался один Фернанду. Как выстраивать опорную зону?

– Будет играть Фернанду. Один. (Смеется.) Но, конечно, я должен еще посмотреть ситуацию, узнать, как себя чувствует Пашалич. При всем этом есть Попов и Самсонов. Конечно, вдесятером мы точно на поле не выйдем.