Массимо Каррера: "Тот, кто вынес в прессу мою речь из раздевалки - поступил неправильно и неуважительно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что сложно работать в обстановке, когда есть люди, которые могут передать журналистам разговор тренера с подопечными, информирует ТАСС. Специалист подчеркнул, что в Италии бывали "сливы" тренеров игроками.

– Когда какая-либо команда выступает неудачно, часто начинаются разговоры о том, что тренера таким образом "сливают".

– Если вы о том, что я сказал футболистам в раздевалке после матча с "Тосно", то я не говорил то, что думаю. Я говорил эмоциями. Это была риторическая провокация. На самом деле я сказал игрокам следующее: "Если вы делаете это, так как хотите, чтобы меня уволили, то идите к руководству. Если нет – тогда такой результат просто недопустим". Уму непостижимо, что команда-чемпион, в большинстве ведя 2:0, позволяет сравнять счет сопернику, для которого этот сезон – дебютный в высшей лиге. Тот, кто вынес в прессу мою речь из раздевалки, причем донес только то, что было ему выгодно, поступил неправильно и неуважительно.

– Комфортно ли вам работать, зная, что в "Спартаке" есть человек, который может передать разговор тренера журналистам?

– Безусловно, работать в такой обстановке сложно. Я считаю, что все, сказанное в разговоре тренера и игроков в раздевалке, должно там и оставаться.

– Будучи игроком, сталкивались ли с понятием "слив тренера"?

– Да, в Италии бывает такое, у нас это называется "футболисты не играют за тренера". Но вы должны понимать, что в этом нельзя быть уверенным на 100 процентов. Подобные суждения могут появиться, исходя из анализа поведения игроков.

– Есть мнение, что увольнение из "Спартака" Унаи Эмери произошло именно из-за того, что "игроки не играли за тренера". Вы слышали об этом?

– Я слышал об этом, но без конкретики.