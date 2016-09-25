Массимо Каррера: "Порой нужны поражения, чтобы добиваться других целей"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии домашнего матча 8-го тура чемпионата России против "Уфы" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда хорошо отреагировала на поражения от "СКА-Хабаровска" (0:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

– В Хабаровск команда летала основным составом – как далась поездка?

– Конечно, у нас был тяжелый перелет, но это не алиби.

– Перелет дался бы, вероятно, легче, если бы вы победили. Но "Спартак" потерпел первое при вас поражение. Как команда отреагировала?

– Хорошо отреагировала. Порой нужны поражения, чтобы добиваться других целей.

– Что с ротацией состава с учетом тяжелого предыдущего матча?

– В состав вернулся Глушаков. Маурисиу сегодня будет играть правого защитника, потому что Ещенко не выздоровел.