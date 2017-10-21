21:12 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Нелегко забить команде, которая обороняется вдесятером"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) отметил насыщенную оборону соперника. Также итальянский специалист отметил, что замена Андрея Ещенко не связана с травмой.

– Мы сыграли в нашу игру. Знали, что будет очень сложно действовать против команды, которая защищается в 10 человек у своих ворот, – сказал Каррера во флеш-интервью. - Были моменты, но не смогли их реализовать.

– Было несколько хороших моментов. Реализация – основная претензия к нападающим?

– Нелегко забить команде, которая обороняется вдесятером. Мы пытались забить, но в концовке могли и пропустить.

– С чем связана замена Ещенко? Дернул заднюю поверхность бедра?

– Нет никаких травм. Давайте не начинать. Он устал и я его заменил.

Текстовая трансляция матча "Спартак" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

А где "Спартак уже четвёртый! И вот почему"?! По количеству побед.У него 5 а у Краснодара только 6.

21:32

sidnet78

спам делит второе место по пропущенным

21:22

Bibigon2000

очень,очень нелегко! забыл кукуяшка удалить парочку карбомидов...

21:20