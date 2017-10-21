Массимо Каррера: "Нелегко забить команде, которая обороняется вдесятером"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) отметил насыщенную оборону соперника. Также итальянский специалист отметил, что замена Андрея Ещенко не связана с травмой.

– Мы сыграли в нашу игру. Знали, что будет очень сложно действовать против команды, которая защищается в 10 человек у своих ворот, – сказал Каррера во флеш-интервью. - Были моменты, но не смогли их реализовать.

– Было несколько хороших моментов. Реализация – основная претензия к нападающим?

– Нелегко забить команде, которая обороняется вдесятером. Мы пытались забить, но в концовке могли и пропустить.

– С чем связана замена Ещенко? Дернул заднюю поверхность бедра?

– Нет никаких травм. Давайте не начинать. Он устал и я его заменил.

Текстовая трансляция матча "Спартак" – "Амкар"