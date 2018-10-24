Массимо Каррера: "Любил даже тех людей, которые оказались лживыми"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что любил даже тех людей в клубе, которые оказались лживыми.

- Я всех (в "Спартаке" - Прим. "СЭ") любил независимо от того, чем они занимаются. Я такой человек сам по себе. Я любил тех людей, которые в итоге оказались лживыми. Может быть, им следует стыдиться за то, кем они являются. Это не моя проблема.

Я благодарю и всегда буду благодарен нашим игрокам, они навсегда останутся в моем сердце. Желаю им побеждать много трофеев и в составе "Спартака" и вне клуба. Я благодарю весь персонал, всех. Джанлука Риоми, хотел поблагодарить его особо. Я стал тренером "Спартака" потому, что они поверили в меня. Благодарю сотрудников базы в Тарасовке, я чувствовал там как себя дома. Меня баловали там, я никогда не чувствовал там себя в одиночестве. Мои благодарности нашему первому болельщику – Вагиту Алекперову. Благодаря его поддержке "Спартак "будет побеждать дальше. Желаю ему успехов.

Хочу поблагодарить болельщиков "Спартака". Я помню, то как только меня назначили была встреча с организаторами. И я увидел в их глазах то, что они хотят увидеть от команды. Конечно, победы важны. Но болельщикам важно видеть на поле команду, которая делает все, чтобы победить. На поле все решается сантиметрами. Я благодарю их от души. Было бы очень приятно обнять их всех, каждого из них, и как-нибудь вечером отпраздновать. Да, мы расстаемся. Но я был дологожителем среди тренеров "Спартака", но в этом есть их заслуга. Я никогда не видел таких болельщиков, которые были бы так преданы одному тренеру. Они навсегда, до конца моих дней, они будет частичкой моего сердца. (Александр Рогулев)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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