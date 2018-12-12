"Массажистке к Кокорину в СИЗО не попасть". Грозит ли форварду инвалидность из-за тюрьмы?

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала "СЭ" о медицинских условиях в столичном СИЗО-2 "Бутырка", где с начала октября содержатся под стражей нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

Сегодня Татьяна Стукалова, адвокат Кокорина, заявила в своем в Инстаграме, что ее подзащитному грозит инвалидность в случае, если его продолжат содержать в изоляторе поскольку игрок не до конца восстановился от травм ахилла и колена.

– Системы реабилитации, особенно для людей, которые получили травмы спортивного характера, в СИЗО, конечно, нет. Хотя, в принципе, там можно найти все необходимое, чтобы купировать повреждение, – говорит Меркачева. – Недавно был случай: у одного из братьев-миллиардеров Магомедовых, которые с марта этого года находятся в СИЗО "Лефортово", обнаружили именно спортивную травму, и ему прямо в изоляторе сделали небольшую операцию. В целом, футболистам приходится нелегко, потому что медицинская помощь, которую могут оказать в СИЗО – исключительно общегражданская, а игроки привыкли наблюдаться в специализированных медучреждениях, где помогут не просто что-либо вылечить, но и вернуть прежнюю работоспособность. Разумеется, в "Бутырке" ничего подобного обеспечить не могут.

– Как Кокорин может получить требующуюся помощь, если в условиях СИЗО это невозможно?

– Как вариант, если необходимы экстренные меры, нужно просить следствие разрешить конкретному специалисту, у которого обследовался заключенный, посетить изолятор. Врач проведет осмотр и назначит лечение, исходя из возможностей, которые есть в СИЗО. Например, понятно, что там нереально делать массаж – пока не было ни одного случая, чтобы массажисткам разрешали посещения и оказание услуг. Медсестры и санитарки СИЗО тоже этим, понятно, не занимаются, поскольку у них и так хватает дел. С водными процедурами, которые также иногда назначают спортсменам, также все непросто. Налить куда-то воду для того, чтобы опустить в нее ногу и выполнять какие-то движения не получится. Все, кто сидит в СИЗО, моются раз в неделю, при этом, конечно, не в ванной – больших емкостей в душевых нет. Получается, что травмированный спортсмен в таких условиях рискует потерять форму.

– Адвокат Кокорина говорит, что дело может обернуться не просто потерей формы, а хромотой или даже инвалидностью.

– Для того чтобы делать подобные заявления, нужно иметь какие-то медицинские документы, это подтверждающие. Лично я никаких бумаг о травме Александра не видела. Врачи СИЗО нам также ничего о состоянии здоровья Кокорина не рассказывали, так что нужно провести небольшое расследование, чтобы установить, в чем здесь дело. (Иван Торопцев)