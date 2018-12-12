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Адвокат Кокорина: "Удержание Кокорина в СИЗО и невозможность поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту"

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Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что футболист до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает активную форму тренировок. Поэтому, с ее слов, удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту у игрока.

Напомним, Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, останется под стражей до 8 февраля.

- Кокорину А.А. недавно сделана операция на колено и ахиллесово сухожилие - это последствия спортивных травм. Он до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает активную форму тренировок. Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту. Кроме того, у профессиональных футболистов значительно увеличена сердечная мышца, что предполагает необходимость постепенного снижения нагрузок после окончания спортивной карьеры, а резкое прерывание занятий приводит также к негативным последствиям. Возникает вопрос о том, соразмерны ли последствия изоляции от общества спортсмена в СИЗО, содеянному им - нанесения двух ударов потерпевшему, не повлекших никакого расстройства здоровья, в ответ на оскорбление, - написала Стукалова в Инстаграме.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кокорину А.А. недавно сделана операция на колено и ахиллесово сухожилие - это последствия спортивных травм. Он до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает активную форму тренировок. Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту. Кроме того, у профессиональных футболистов значительно увеличена сердечная мышца, что предполагает необходимость постепенного снижения нагрузок после окончания спортивной карьеры, а резкое прерывание занятий приводит также к негативным последствиям. Возникает вопрос о том, соразмерны ли последствия изоляции от общества спортсмена в СИЗО, содеянному им - нанесения двух ударов потерпевшему, не повлекших никакого расстройства здоровья, в ответ на оскорбление. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official) 12 Дек 2018 в 4:08 PST

 Кокорин и Мамаев остались под стражей до 8 февраля: Live!

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