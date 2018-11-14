Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил Государственный Русский музей, который находится в Санкт-Петербурге. Внимание 32-летнего итальянца привлекла картина российского художника Карла Брюллова "Последний день Помпеи".

На ней изображены события в древнеримском городе Помпеи во время извержения вулкана Везувия.

Клаудио Маркизио изучает творчество Брюллова 🌋 pic.twitter.com/TQ6JDDzYGL – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 14 ноября 2018 г.

Маркизио перешел в "Зенит" 3 сентября 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей за сине-бело-голубых и забил 2 гола.

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