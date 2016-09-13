Мариу Фернандес: "Фернанду усилит "Спартак", но чемпионом станет ЦСКА"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес высказал мнение, что армейская команда находится на подъеме. Также бразилец подчеркнул, что полузащитник Александр Головин очень важен для команды.

– ЦСКА хорош на старте сезона или что-то не удается?

– Мы уступили только "Зениту" в Суперкубке. Сейчас, считаю, наша команда на подъеме. Нужно держать дальше этот уровень.

– Но ведь "Спартак" нынче грозен.

– Да. Они взяли двух бразильцев – Фернанду и Маурисиу. Эти ребята выступали вместе со мной в "Гремиу". Квалифицированные исполнители, усилят наших соперников.

– Фернанду спрашивал у вас совета, переходить ли ему в "Спартак"?

– Нет, об этом не говорили. Но недавно встретились с ним в Москве, поужинали. Что ж, придется биться на поле (смеется). Но мы друзья за пределами поля.

– Он вам не говорил, что "Спартак" порвет армейцев?

– Нет, такого не будет. Титул возьмет ЦСКА!

– Недавно ЦСКА покинул Вячеслав Караваев, у которого не было шансов заиграть в команде при вас.

– Отличный парень, скромный. Мы с ним тепло попрощались. Способный защитник, думаю, будет прибавлять. Дай бог, чтобы у него все получилось в Чехии.

– Считаете, молодые россияне должны ехать в Европу?

– Каждый случай индивидуален. Все же зависит от предложения. Вот Головин не должен уезжать.

– Это почему же?

– Он очень нужен ЦСКА, пусть остается с нами.

– А если позовут в европейский топ-клуб?

– Это меняет дело. Головин уже играл на чемпионате Европы, стал основным футболистом в ЦСКА. Отличный исполнитель, все время растет. Так что ему надо уходить только в большую команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)