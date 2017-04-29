Мануэл Фернандеш: "Характер должен помочь "Локомотиву" выиграть Кубок России"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после поражения от "Рубина" в матче 26-го тура чемпионата России (0:1) признался, что сыграл лишь один тайм по договоренности с главным тренером Юрием Семиным. Также он отметил, что сейчас красно-зеленым нужно разобрать ошибки и исправиться в финале Кубка России.

– Конечно, это не тот результат, который мы ожидали, - цитирует пресс-служба клуба Фернандеша. - После матча с ЦСКА разбирали игру и ошибки. В этом матче что-то получилось исправить, но победить вновь не смогли. Нужно разбираться, чтобы в финале все было в порядке.

– Ты сыграл один тайм. Так планировалось?

– Да, до игры Юрий Семин попросил меня настроиться, что я проведу только один тайм, чтобы сохранить свежесть перед финалом.

– Возможно, мысли о финале и помешали победить?

– Нет, я думаю, мы просто не проявили характер. Именно характер должен помочь нам выиграть Кубок России. Нужно вернуть уверенность в себе и сыграть в футбол, который мы всегда показываем.

"СЭ" провел трансляцию матча "Локомотив" – "Рубин"