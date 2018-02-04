Манчини - о первой ничьей в году: "Усиленно готовимся к следующим матчам"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в Твиттере подвел итоги товарищеского матча против "Слована" (0:0). Игра против словацкой команды стала для сине-бело-голубых первой в 2018 году, в которой они не смогли забить и выиграть. Три предыдущих контрольных встречи питерцы завершили с общей разницей забитых и пропущенных мячей 15:2.

- Работа - ключ к успеху, - написал Манчини. - Мы готовимся к следующим матчам так усердно, как только можем.

Напомним, следующий товарищеский матч "Зенита" состоится 5 февраля. Питерцы встретсятся с литовским "Стумбрасом". Начало игры - 11.00 по московскому времени.

Первый официальный матч в 2018 году "Зенит" проведет 15 февраля. Питерцы в Глазго сыграют с "Селтиком" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

Il lavoro è alla base di ogni successo, prepariamo al meglio i prossimi impegni!



Work is the key to all success, we are training for the next appointments as best we can! pic.twitter.com/OUbHjdippi – Roberto Mancini (@robymancio) 4 февраля 2018 г.

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